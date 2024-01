Maria Giacobbe  Sabato i funerali a Copenaghen  

Come annunciato si svolgerà in Danimarca il rito funebre della grande scrittrice di origini nuoresi Maria Giacobbe scomparsa sabato scorso (27 gennaio) all’età di 95 anni nella casa di Copenaghen. Come spiegano i familiari: i funerali avranno luogo sabato prossimo, 3 febbraio alle 13, nella cappella di Garnisons kirkegård a Copenaghen.

La famiglia rende anche noto che le ceneri della scrittrice saranno deposte nel cimitero Holmens Kirkegård a Copenaghen vicino alla tomba del figlio Andreas Harder (1964-2019) morto improvvisamente durante una vacanza a Cala Liberotto.

Nella sua lunga vita Maria Giacobbe ha fermato l’attenzione sulla donna e la sua condizione in tempi, condizioni e luoghi diversi, dando anche forma a miti propri. Con il primo romanzo, “Diario di una maestrina” vinse nel 1957 il Premio Viareggio. Insieme a “Maschere e angeli nudi: Ritratto d’infanzia”, il “Diario” è dentro quella declinazione autobiografica alla quale l’intellettuale si è dedicata anche con “Le radici”, dietro ai ricordi d’infanzia e al romanzo di formazione. In "Chiamalo pure amore”, a calcare suoli differenti d’Europa, dagli anni ’40 fino agli ultimi del ’900, e vivere e raccontare storie sentimentali, sono quattro figure femminili diseguali per stile ed epoche, nel presente e in un doloroso passato.

