«Maria Giacobbe, il ricordo vivrà» 

«Forse ci siamo dimenticati troppo presto di chi ha dato tanto alla nostra città e alla cultura italiana»: così il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, commenta la proposta di dedicare una via o una piazza a Maria Giacobbe, scrittrice nata e cresciuta a Nuoro prima di trasferirsi in Danimarca. L’iniziativa, avanzata dallo scrittore Marcello Fois durante la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è accolta ora con entusiasmo dal sindaco, che ha sottolineato l’importanza di correggere questo «difetto di memoria» della città. Un difetto a breve termine, considerato che la Giacobbe è morta due anni fa a Copenaghen. Ma il centenario del Nobel di Grazia Deledda dimostra come la grande letteratura nuorese abbia ancora la forza di trascinare, ispirare e unire la comunità. A cento anni dal Nobel, Deledda continua a essere un faro per la cultura locale e per le nuove generazioni, confermando quanto il patrimonio letterario di Nuoro possa dare slancio a iniziative culturali come quella dedicata a Maria Giacobbe.

Il sostegno del Comune

«Discuteremo la proposta in un prossimo Consiglio Comunale - spiega Fenu -. È un gesto dovuto per riconoscere chi ha contribuito in maniera significativa alla nostra cultura e al prestigio di Nuoro». Entusiasta anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Cultura e Sport, Paola Siotto: «Inseriremo la proposta all’ordine del giorno della prossima commissione, convocata a brevissimo, forse già dalla prossima settimana dove oltre alla Giacobbe parleremo delle celebrazioni deleddiane, turismo e altro». Tra i temi in discussione ci sono future “innovazioni” per la festa del Redentore, e la necessità - esposta dall’assessora alla Cultura Natascia Demurtas nella precedente seduta di Commissione - di chiarire alcune modifiche recenti al regolamento per i contributi alle associazioni. Un regolamento approvato meno di un anno fa dall’allora commissario Giovanni Pirisi.

Non aspettiamo 10 anni

Rappresentanti della società civile hanno sostenuto l’iniziativa. Angelo Altea, dei Martedì Letterari, ha ricordato che «la legge permette di intitolare vie e piazze a dieci anni dalla scomparsa di figure illustri», sottolineando che «la Giacobbe merita uno spazio centrale, non periferico come hanno fatto con Gonario Pinna». Un esempio: «Potrebbe essere Slargo Giacobbe, vicino a via Chironi e alla fine di via della Solitudine, a 150 metri dalla sua casa» suggerisce Altea. Maria Giacobbe si è spenta due anni fa, a Copenaghen, all’età di 95 anni. Autrice di numerosi romanzi, tra cui Diario di una maestrina, tradotto in quindici lingue, ha ricevuto diversi premi letterari prestigiosi. La sua opera rappresenta un ponte tra la cultura nuorese e quella internazionale, e il riconoscimento della città potrebbe essere un modo concreto per mantenerne viva la memoria. La proposta, accompagnerà il centenario deleddiano, e darà memoria a una figura storica della cultura nuorese.

