Maria Giacobbe “Fra due mondi” Ecco il film-ritratto 

«Ciò che ho fatto è stato costruire ponti. Come mio padre, anch’io da bambina volevo fare l’architetta». Non sapeva disegnare Maria Giacobbe, almeno non sapeva farlo con matita e righello, certamente sapeva farlo con la parola. Con le sue opere, e soprattutto con il suo impegno di traduttrice, pensava di sé la grande scrittrice nuorese, appena scomparsa, «ho costruito ponti di comprensione e pace tra le culture». In “Fra due mondi. Ritratto di Maria Giacobbe”, il bel documentario scritto e diretto da Francesco Satta, giornalista della sede Rai di Bologna, l’autrice di “Radici” e “Arcipelaghi” tratteggia, per grandi pennellate, la propria vicenda biografica e letteraria.

Streaming

Un ritratto intimista che, ipotizza l’autore, potrebbe essere «l’ultimo documento video dove lei appaia, e anche il più completo». In occasione della sua morte, spiega il giornalista cinquantaseienne originario di Orosei, «lo metterò a disposizione online gratuitamente per due settimane, per renderle omaggio e far conoscere la sua figura a un pubblico più vasto». Il film sarà disponibile da lunedì su Vimeo.

Sardegna-Danimarca

Girato nel 2010, tra la Sardegna e la Danimarca, dove Giacobbe si era trasferita nel 1958 in seguito alle nozze con lo scrittore danese Uffe Harder, il film dura cinquanta minuti ed è un’intervista ampia e strutturata in cui la scrittrice è la sola a parlare, mentre sullo sfondo scorrono le immagini dei luoghi che hanno segnato le sue appartenenze. Da Nuoro a Copenaghen, da un’isola in cui si sentiva incarcerata ai paesi del Nord “vicino al cielo“, anelati come luoghi di libertà. “Io ero e sono fra due mondi“ dice Giacobbe: il mondo della memoria e degli affetti, legato alla casa paterna, e il mondo della professione, dei figli, che ha appagato il suo desiderio di conoscenza ed esplorazione. “Guardavo il mondo dalla finestra, ma volevo viverlo fuori dalla cornice».

Diviso in tre parti, il mediometraggio, pubblicato nel 2011, e ancora poco conosciuto, è scandito dalla lettura (voce di Mirella Mastronardi) di passi tratti da alcune opere di Giacobbe: Il mare (1967), Diario di una maestrina (1957), Piccole cronache (1961), Radici (1977) e Maschere e angeli nudi (1999). Le musiche originali sono di Daniele Furlati e la fotografia di Alessio Valori. Le foto d’archivio della scrittrice e quelle d’epoca della Cineteca Sarda, rievocano le atmosfere del secolo di cui Maria Giacobbe è stata una protagonista.

RIPRODUZIONE RISERVATA