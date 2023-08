Maria Frau di Nulvi L’attrice che per amore disse no a Cinecittà 

«Sto benissimo, sono sempre sulla cresta dell'onda». Lo dice con energia Maria Frau, da Austin, in Texas, dove vive da 25 anni. Ma festeggerà domenica i suoi 94 anni in collegamento coi suoi compaesani di Nulvi: alle 21.30 sarà proiettato in piazza Parodi il documentario “Maria Frau, l’attrice che spense la sua stella”, scritto e diretto da Sergio Naitza per Karel Produzioni. «Ma non chiamatelo documentario, perché è un film bellissimo, Sergio è stato davvero bravo».

Se Greta Garbo abbandonò il cinema perché non resse alle critiche ad un suo film, l'attrice sarda disse addio per amore al grande schermo e alla popolarità quando la carriera era ormai lanciatissima: aveva 26 anni e nel giro di 6 anni aveva già girato 17 film. In Italia, con Renato Rascel (“Questi fantasmi” per la regia di Eduardo De Filippo) e Totò (“Totò all'inferno” di Mastrocinque e Maria era Cleopatra) e in Francia con attori del calibro di Maurice Chevalier ne “I sette peccati di papà” ed Eddi Constantine ne “Il maggiorato fisico”. In Turchia per “La sultana Safiyè”. Bellezza mediterranea, occhi ammalianti, corpo sinuoso, brava anche come ballerina come dimostrato nel film tedesco “Stella di Rio”. Copertine, inviti a trasmissioni, Eduardo De Filippo la voleva nella sua compagnia. Vittorio Gassman aveva pronto un lavoro a teatro. «Tognazzi mi voleva per un musical», ricorda Maria Frau. L'attrice nulvese mollò tutto dopo aver trovato l'uomo della sua vita: Giovanni Vaselli, ingegnere e membro della dirigenza della Lazio. Un addio totale alle scene, tanto da evitare anche le interviste.

Non si è mai pentita della sua scelta, ma ha pensato a come poteva essere la sua vita se fosse rimasta nel cinema?

«Chi lo sa? Magari avrei superato tutti (e ride). Era davvero un momento importante, con tante proposte, ma per amore di mio marito e anche per la mia concezione della famiglia ho voluto staccare. Sono una mamma che vuole essere presente e i due figli meravigliosi e i nipoti sono la bella conseguenza di questa scelta».

Si era resa irreperibile, come è riuscita a convincerla Naitza a uscire dal silenzio?

«Ha insistito con i miei figli e i nipoti che volevano avere un mio ricordo per loro. Poi ho parlato con Sergio e mi ha convinto. E adesso mio figlio Mario sta scrivendo un libro sulla mia vita, dall'infanzia ad oggi».

Quanto manca da Nulvi?

«L'ultima volta è stata per il Campanile d'Oro, nei primi anni ‘50 e avevo dietro tutto il paese. Sono davvero contenta di questa iniziativa di Nulvi perché ho ricordi ancora belli, come la meraviglia nel vedere i giganteschi Candelieri. Sono sicura che il film di Naitza piacerà e sarà una serata unica».

Sembra che i suoi film siano ancora popolari, è vero?

«Sì, è incredibile e meraviglioso. Li ridanno alle tv di tutto il mondo e da tutto il mondo mi scrivono cose bellissime e mi chiedono l'autografo, come per loro avessi girato quei film adesso, non sessant’anni fa».

Rivede i suoi film?

«Ogni tanto, prima in videocassetta, ora in formato digitale. Mi è piaciuto fare tanti personaggi».

Che esperienza fu quella con Eduardo De Filippo?

«Mi è piaciuto moltissimo girare con lui, è un film molto realistico, con un personaggio ingenuo che crede nei fantasmi».

C'è qualche attrice di adesso che le piace?

«Non ho preferenze. E poi bisogna distinguere l'attrice dalla persona. Gli spettatori vedono la stella ma non sanno cosa siamo noi nella vita vera, coi nostri problemi. Qualcuno li rende pubblici, ma molti altri restano privati».

Come trascorre le sue giornate in Texas?

«Mi piace cucinare, sono una creativa, ma soprattutto adoro il giardinaggio. Ho un giardino grandissimo dove coltivo tante varietà di fiori e piante. Ho persino una pianta che fa fiori bianchi viola e rosa. Con le mie rose ci parlo».

Se dovessero dare il nome di Maria Frau a una rosa, come sarebbe?

«Dovrebbe essere d'oro, perché brilla. Ma siccome non esistono in natura, allora mi piacerebbe una rosa cangiante, con diversi colori. Come al cinema, dove ho interpretato tanti personaggi diversi: Margherita da Cortona, ma anche ballerina, gitana nella Stella di Rio e persino spadaccina di temperamento nel film “Sul ponte dei sospiri”. Sì, direi proprio una rosa dai tanti colori».

