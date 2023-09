Maria Francesca Chiappe presenta “Ostaggio”  

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Ripensare la città” organizzata dal Comune con il contributo delle associazioni. Domani alle 18 arriva all’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari la giornalista Maria Francesca Chiappe, per la presentazione del suo libro “Ostaggio”, cui seguirà uno spettacolo per l’infanzia e per i ragazzi, “Le favole di Esopo” con Lia Careddu come attrice protagonista.

Nella chiesa di Santa Maria Chiara, a Flumini, invece venerdì spazio alla musica con il concerto del chitarrista classico Simone Onnis.

