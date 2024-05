Maria e Nuccia, novant’anni di dolci 

Che avessero le mani d’oro era chiaro fin da quando erano due bimbe. Perché Maria e Nuccia Piccioni, 96 anni l’una e 93 l’altra, a fare dolci hanno iniziato da piccolissime.

Avevano appena quattro anni quando già imitavano la mamma, maestra nel confezionare gueffus, pastissus e così via, fino poi a diventare sempre più brave e a creare delizie come fossero opere d’arte.

Tra queste come non citare is candelaus , la cui ricetta originale e più antica, tutta quartese, è stata depositata nei giorni scorsi a Sa dom’e Farra dall’Accademia Italiana della cucina, alla presenza di un notaio. E nell’occasione le sorelle Piccioni hanno ottenuto il premio Massimo Alberini che viene assegnato a una ditta che ha comprovata tradizione.

Le origini

«Mia mamma faceva in casa i dolci anche in tempo di guerra», racconta Nuccia Piccioni, «mi ricordo che venivano le signore povere che non avevano niente e chiedevano i dolci per il matrimonio e lei glieli regalava con gioia».Imparare è stato facile: «Guardavo mia mamma e la imitavo». E così con gli anni sono arrivati premi e seminari e il corso organizzato dal Consorzio di bonifica con la Regione, dove le sorelle erano tra le insegnanti.

Il negozio, quello in via Marconi, di fronte al parco Matteotti lo avevano aperto nei primi anni Settanta e ancora oggi sono lì assieme alla nipote Marina Angius che ha ereditato estro e magia.«Il primo dolce che ho imparato a fare» dice ancora Nuccia, «è stato proprio su candelau con le sfoglie di mandorle. Poi sono arrivati tutti gli altri, tra cui anche s’ossu de mortu fatto con il bianco d’uovo, le mandorle tostate e la cannella. Il riconoscimento che ci hanno dato ci fa molto piacere». Contenta è anche la sorella Maria che a dirla tutta non aveva rivali a preparare i candelaus talmente sottili che sembravano di porcellana. Adesso che non è più giovanissima, si dedica soprattutto a decorare. «È una vita che faccio i dolci», dice, «ho iniziato a cinque anni e non mi sono mai fermata».Eleganti e orgogliose hanno dato dimostrazione del loro estro anche a Sa Dom’e Farra, insieme alla nipote Marina, prima di ricevere il premio nella giornata del deposito della ricetta.

Il segreto

Cosa rende unici i candelaus quartesi? Le mandorle sfogliate all’interno, lavorate con lo zucchero e l’acqua fior d’arancio, con un pizzico di limone.«Nel lavoro di ricerca che è stato fatto», ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini che è membro dell’Accademia Italiana della cucina, «ci si è avvalsi di molta letteratura perché per quanto riguarda l’attività delle dolciaie quartesi, c’è una bibliografia molto ampia». E da qui si è arrivati alla scoperta che la ricetta originale e più antica de is candelaus è proprio quella quartese.Uno dei relatori, il dottor Aldo Cinus esperto in tradizioni popolari, ha voluto ricordare anche Luigi Sitzia, scomparso anni fa, il re dei castelli di zucchero per «la sua maestria e il suo estro e che conosceva Quartu come le sue tasche. Un unico maschio che faceva su maistu dolciaio». L’assessora alle Periferie Tiziana Cogoni ha poi parlato delle mastre drucceras , illustrando il loro meticoloso lavoro, raccontando anche aneddoti della sua famiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA