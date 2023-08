Maria della Neve, via alla festa 

La comunità celebra la patrona Santa Maria della Neve, di cui ricorre il 130mo anno dell’incoronazione ad opera del vescovo di Bosa Eugenio Cano su decreto di Papa Leone XIII, il 5 agosto 1893. Domani alle 11 la messa officiata dal vescovo di Alghero-Bosa Mauro Morfino, con l’arciprete Don Mario Piras. Lunedì la processione che accompagna la statua della Vergine sul carro a buoi al santuario montano della Madonnina, dove alle 11 si terrà la messa. In serata rientro in basilica con il corteo delle confraternite, carabinieri a cavallo, cavalieri di Cuglieri, banda musicale Ama di Ales e le associazioni Gurulis Nova e Ampsicora. Alle 21 la benedizione eucaristica. Per i festeggiamenti civili oggi poesia dialettale, domani fuochi d’artificio nel sagrato della basilica. Domani alle 21 il concerto degli Statuto in piazza Frate Perria. ( j.p. )

