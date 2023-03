Maria Clotilde, l’Ogliastra è la prima scelta 

Ogliastra terra di opportunità dove mettere radici. Da dicembre la Asl di Lanusei è diventata la sede di lavoro della neuropsichiatra Maria Clotilde Melis, 31 anni originaria di Baressa, laureata e specializzata con il massimo dei voti all’università di Cagliari, prima in medicina e poi in neuropsichiatria infantile. Oggi Melis è dirigente medico dell’unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e si occupa di pazienti da 0 a 18 anni. Il suo curriculum le avrebbe permesso di percorrere qualsiasi strada. Lei ha scelto in direzione ostinata e contraria a quella di tanti suoi colleghi. «Ho scelto Lanusei e a distanza di qualche mese dal mio arrivo qui, posso dire con certezza che riprenderei questa decisione».

Scelta oculata

Lo scorso dicembre, appena dopo la sua specializzazione, il concorso e la possibilità di scegliere tra diverse sedi. Conoscevo già questa zona della Sardegna, è un posto che mi ha sempre affascinato – spiega la dottoressa Melis – inoltre, mi ero informata sull’ambiente lavorativo e tutti me ne avevano parlato benissimo. Senza considerare la proverbiale ospitalità degli ogliastrini che non posso che confermare». La dirigente si occupa di un ventaglio molto ampio di malattie adolescenziali e preadolescenziali: dall’autismo, alla Adhd, passando per diverse tipologie di disabilità intellettive. «C’è tanto lavoro ma stare qui mi consente di avere una crescita professionale continua, perché ho la possibilità di vedere pazienti di diversi tipi. Mi piace molto il lavoro territoriale il fatto che oltre alla presa in carico, ci sia anche un rapporto con tutto ciò che ruota intorno al paziente, come la famiglia e la scuola, per me è molto importante. Insomma sino ad ora sono molto soddisfatta del lavoro che sto svolgendo, mi trovo in un contesto che mi permette di migliorare, anche grazie alla collaborazione che ho instaurato con i componenti dell’équipè di questo servizio. Per il momento vedo tutt’altro che provvisoria la mia presenza qui».

Ambiente ospitale

La Melis si è inserita nell’ambiente lavorativo in maniera ottimale. «Siamo molto felici del suo arrivo – spiega Rosa Pinna, coordinatrice delle professioni sanitarie del dipartimento di salute mentale – stiamo parlando di una professionista molto seria e preparata che si è data immediatamente da fare. Si è integrata perfettamente nel nostro team». Un gruppo di lavoro, quello dell’Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, che si può definire una piccola eccellenza a livello regionale. «Il nostro staff di lavoro è variegato – sottolinea Pinna – uno dei suoi punti di forza è l’integrazione con le altre strutture del dipartimento». In Ogliastra la popolazione dei pazienti da 0 a 18 anni è di oltre 7660 persone (dati 2022), attualmente l’Unità operativa ne ha più di 760 in carico. Il lavoro dell’Unità si suddivide tra Lanusei, Tortolì e Jerzu: nei primi due centri vengono svolti tutti i tipi di assistenza, mentre a Jerzu viene assicurato il servizio di logopedia. «Le professionalità con cui collaboro che mi consentono di concentrarmi al 100 per cento sul mio lavoro – conclude – raccomando ai colleghi l’Ogliastra, ci sono le condizioni per lavorare bene».