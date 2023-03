Maria che a casa del padrone non può neanche leggere un libro 

Nella settimana della Festa della Donna, domani 8 marzo, c’è spesso spazio per riflettere anche sulla violenza che le donne subiscono da parte degli uomini. Il dato italiano riferito al 2022 lascia quasi senza parole: 120 femminicidi, per una scia di sangue che non accenna a fermarsi.

Ecco allora che lo spettacolo teatrale in scena domenica 12 marzo (ore 18.30) al Comunale di San Gavino (prenotazioni al numero 3409099025) assume un significato e un’importanza ancora più forte. Si tratta della riduzione teatrale tratta dal romanzo “Mer’e domu” scritto da Daniela Frigau, scrittrice e psicologa, specializzata in Psicoterapia con indirizzo sistemico-relazionale. Un lavoro che dà voce alla sofferenza di una donna, Maria, ma che in realtà offre uno spaccato delle storie di tutte quelle donne che subiscono ogni giorno soprusi e violenze all’interno della propria abitazione, che si trasforma in un luogo non sicuro. La drammaturgia è curata dalla giovane associazione di promozione sociale “Come.Te”, con la regia di Simonetta Concu e Lorenza Cavatorta. Quasi una folgorazione tra il testo firmato da Frigau e l’associazione, che da subito immagina una trasposizione teatrale. Sul palco 12 tra attrici e attori.

Daniela Frigau, lei affronta un tema quantomai attuale.

«”Mer’e domu” germoglia con l’obiettivo di sondare come la violenza sull’universo femminile venisse percepita nel passato. Infatti, è una storia ambientata negli anni ‘50 a conferma del fatto che si tratta di un fenomeno antico, perpetrato nel tempo nell’indifferenza più totale. Dalla mia esperienza professionale in un centro antiviolenza ho potuto constatare come non sia cambiato nulla. E all’interno del romanzo emerge con vigore il ciclo della violenza: Maria dalla Toscana arriva in questo piccolo paese della Sardegna, e si trova costretta a sposare, in un matrimonio combinato, Salvatore che in questo centro è detto “su meri”, quindi colui che decide, colui che comanda. Lui sceglie Maria quasi per sfida, però si rivela un rapporto disfunzionale all’interno del quale la donna subisce varie forme di violenza fisica, psicologica, economica. Lei avrebbe voluto essere insegnante, ma le è stato precluso dal marito. Maria nella sua casa non può nemmeno leggere».

I dati sulle violenze non rincuorano. Come legge la realtà, in base alla sua esperienza di autrice e di psicologa?