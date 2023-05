Maria Carmela Pinna  spegne cento candeline 

Oristano festeggia una nuova centenaria, Maria Carmela Pinna. Nata a Bosa, due giorni fa ha ricevuto gli auguri oltre che dalle figlie Annaluisa e Maria Antonella, dai 5 nipoti, parenti e amici anche dall’assessore Rossana Fozzi che le ha donato una targa ricordo. «Maria Carmela Pina, appena adolescente, rimasta orfana di padre, andò a vivere ad Arborea, dove iniziò presto a lavorare. Maggiorenne fu assunta come commessa in una drogheria, dove rimase per 13 anni. Lì sposò Salvatore Fiandri e nel 1961 si trasferirono ad Oristano», si legge in una nota del Comune. Nel quartiere del Sacro Cuore per tanti anni, insieme al marito Salvatore, è stata molto attiva nella vita parrocchiale . ( m. g. )

