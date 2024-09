Maria Antonietta Mongiu: “Paesaggio della Marmilla” 

Oggi alle 10.15, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la trasmissione che raccoglie le testimonianze di studiosi/e, intellettuali, scrittori/trici, storici dell’arte, archeologi/che italiani/e sui loro paesaggi, luoghi, manufatti di affezione, trasmette la puntata dal titolo “Paesaggio della Marmilla” raccontato da Maria Antonietta Mongiu. Paesaggio preziosissimo, ricco di storia, in serio pericolo per le manomissioni degli impianti delle energie rinnovabili previsti a pioggia in Sardegna.