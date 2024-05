Maria Amelia Monti, le parole del cuore oggi a Sarroch 

È tutto molto vero, sincero, non c’è retorica ne buonismo, nel reading di Maria Amelia Monti dedicato alle lettere di genitori e figli adottivi. “La lavatrice del cuore”, a cura di Edoardo Erba, in cartellone a Villa Asquer oggi alle 11, vede l’attrice accompagnata dal violoncellista Federico Hodling, in un duetto in cui musica e parole si fondono alla perfezione per offrire uno spaccato autentico e toccante delle esperienze legate all’adozione.

Tutto è nato nel 2013 quando, per il Festival delle Lettere di Milano, il tema scelto fu proprio quello delle lettere tra genitori adottivi e figli adottati. Maria Amelia Monti, che aveva recentemente adottato il suo terzo figlio, fu invitata a selezionare le lettere più significative tra oltre 500 ricevute. Questo compito, durato mesi, la portò a scegliere dieci lettere che esploravano vari aspetti dell'adozione. Monti ricorda con emozione il processo di selezione: «Non riuscivo a leggerle senza commuovermi, erano lettere piene di amore. Allora io e mio marito, Edoardo Erba, decidemmo di unire qualcuna delle lettere a un diario che avevamo redatto nel tempo, sulla nostra personale esperienza», spiega Monti. «Venne fuori una lettura intercalata tra il diario e le lettere, che poi abbiamo decido di accompagnare dalle musiche originali di Federico».

Quello che doveva essere un evento rivolto principalmente a chi aveva esperienza diretta con l'adozione, è diventato rapidamente uno spettacolo amato da un pubblico molto più ampio. «Sono dieci anni che portiamo in giro questo reading, e ogni volta è un successo, perché parla al cuore di tutti, condivisione purezza e amore universale».

L'incontro con le storie raccontate nelle lettere è sempre stato un momento di grande emozione per Monti, che ha avuto modo di conoscere personalmente molti dei genitori e dei figli che le hanno scritte. Una di queste lettere, che dà il titolo allo spettacolo, è quella di una madre che consola la sua bambina adottiva raccontandole di essere per lei una “lavatrice del cuore” capace di lavare via le tristezze e restituire felicità. «Quando sei triste, metti dentro di me tutti i brutti pensieri, io li lavo e te li restituisco sotto forma felicità e spensieratezza. E se mi vedrai piangere, quando lo faccio, non temere. È solo l’acqua di scarico della lavatrice».

