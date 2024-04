Mari Pintau, tempi più lunghi per gli ingressi limitati: possibile rinvio all’estate 2025  

La volontà c’è ma il tempo stringe. Slitta quasi certamente all’estate del 2025, l’istituzione del numero chiuso a Mari Pintau, la spiaggia più nota del litorale quartese, meritevole ogni anno del riconoscimento della bandiera blu. L’organizzazione è lunga e non è semplice e ormai alla stagione estiva manca poco più di un mese.

Il caso

«Da parte dell’amministrazione c’è la volontà di introdurre il numero chiuso a Mari Pintau» conferma il vice sindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna, «volto a salvaguardare un tratto di costa che in estate viene letteralmente preso d’assalto. Tuttavia difficilmente sarà possibile avviare il progetto per l’estate del 2024».

Il provvedimento è necessario anche per arginare la sosta selvaggia. Ogni anno infatti per assicurarsi un posto al sole davanti al mare cristallino di Mari Pintau, le auto vengono parcheggiate ai lati della pericolosissima litoranea, anche in curva ed è altissimo il rischio di incidenti. Così che la Polizia locale quest’estate intensificherà i controlli, sempre con l’ausilio del carro attrezzi.

Nell’attesa comunque, l’ipotesi del numero chiuso continua a dividere e far discutere.«Siamo favorevoli agli accessi limitati» spiega il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta, «prenotabili con app dedicata, perché consentirà a tutti di poter fruire della spiaggia in comodità, evitando il caos di ogni estate, si potrà tutelare maggiormente cosi anche l'arenile». Intanto «sarebbe opportuno, già da questa stagione, almeno per i mesi di luglio e agosto, attivare i bus navetta».

Le reazioni

Meno contenta è invece Gianna Scancanella residente nella zona di Sant’Andrea, «non sono d’accordo sul numero chiuso, anche perché le persone si riverserebbero sulle altre spiagge e alla fine noi avremmo difficoltà a trovare uno spazio davanti a casa e non intendo solo per andare al mare ma anche per parcheggiare». Si dovrebbero invece istituire altri divieti «come quello del fumo e così si eviterebbero anche le cicche gettate ovunque».

Dubbioso il presidente del Comitato di un’altra zona del litorale, Margine Rosso, Emanuele Contu, «se l’introduzione del numero chiuso è legata alla questione della carenza di parcheggi non vedo altre soluzioni. Certo sarebbe una privazione per tanti, ma la questione sicurezza ha la precedenza su tutto. Per la questione inerente a preservare la spiaggia non mi sembra che abbia subito danni dalla presenza umana negli anni. Ritengo forse che le spiagge da preservare siano altre».

Tutto rimandato comunque, salvo novità clamorose, all’anno prossimo, quando davvero Mari Pintau diventerà una spiaggia per pochi.

RIPRODUZIONE RISERVATA