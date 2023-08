Mari Pintau, quest’estate il carro attrezzi non perdona 

Che sarebbe stata un’altra estate difficile sul fronte parcheggi a Mari Pintau, era evidente. E i numeri lo confermano. Dal primo fine settimana di luglio ad oggi, la media è di circa dieci multe al giorno e di tre rimozioni con il carro attrezzi. Che, a guardar bene, considerato il numero delle auto lasciate a bordo della carreggiata sono anche poche.

Ci si aspettava di più soprattutto dall’utilizzo del carro attrezzi ma purtroppo il problema è sempre la distanza: dalla chiamata in poi, il mezzo impiega un certo tempo per arrivare nella zona dal centro della città. Tempo che diventa interminabile nei giorni di grande traffico così che capita che al suo arrivo le auto da spostare siano già state rimosse dai proprietari.

Nella zona ogni giorno di ripete il solito copione: auto non solo a bordo della carreggiata per assicurarsi un posto davanti al mare cristallino, ma anche in curva con grave rischio di incidenti. Un problema che non si riesce a risolvere. «Forse farebbero meglio a mettere il numero chiuso», propone una bagnante, Jessica Pinna, 30 anni, «in modo da regolamentare anche i parcheggi. Anche se la realtà è che le aree di sosta in questa zona sono insufficienti e non va bene perché tutti avrebbero diritto di godere della bellezza di questa spiaggia».

