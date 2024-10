Mari Pintau, numero chiuso in arrivo 

Il Comune si prepara per il numero chiuso nella spiaggia di Mari Pintau dal 2025. Il tratto quartese di mare cristallino, preso d’assalto durante la bella stagione, dove dal prossimo anno gli accessi saranno limitati. «La capienza massima la decideranno gli esperti che stanno lavorando al piano di gestione del sito di interesse comunitario», spiega il vicesindaco Tore Sanna, «così come le modalità di accesso. La nostra indicazione resta sempre la stessa: tutelare quella spiaggia». Stessa priorità al centro anche del piano da 800mila euro approvato dalla Giunta per valorizzare la zona costiera ai piedi della litoranea per Villasimius.

Il progetto

La proposta progettuale è stata approvata di recente dall’esecutivo comunale, il passo successivo sarà partecipare alla manifestazione d’interesse per avere il contributo regionale. Si va dalla realizzazione di passerelle in legno - leggermente sospese - per preservare spiaggia e vegetazione, sino alla recinzione del sito nel lato lungo viale Leonardo da Vinci per avere un accesso unico alla spiaggia, di fatto quello attualmente esistente. «Questo ci consentirà di poter gestire in futuro il numero chiuso nella spiaggia», sottolinea Sanna. «E di tutelare l’arenile, in primis il sistema dunale messo a dura prova dal via vai di bagnanti durante l’estate».

Fra gli interventi previsti dal settore Ambiente ci sono anche la sistemazione della strada d’accesso al mare, la bonifica dei rifiuti abbandonati: lavori che dovranno essere realizzati in aree private, quindi in accordo con i proprietari. «Previsto anche un campo boe con sistemi di ormeggio che non creino problemi alla prateria di poseidonia oceanica presente in quello specchio di mare», spiega Sanna. «Il sistema di ancoraggio dovrà garantire il minimo ingombro, con sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali». Anche perché - come viene sottolineato nel progetto definito dal Comune - risultano diversi ancoraggi non regolamentati. C’è poi l’ipotesi - a cui si sta lavorando - «di chiedere alla Regione di allargare la proiezione a mare di Mari Pintau sino a Cala Regina, in modo da avere una sorta di mini area marina protetta».

Il numero chiuso

Tutto studiato in attesa della svolta del numero chiuso in spiaggia dalla prossima estate. «In generale si tratta di interventi finalizzati alla conservazione dell’ecosistema, così come prevede il piano di gestione del sito di interesse comunitario che stiamo aggiornando», ribadisce il vicesindaco. Al lavoro ci sono un tecnico incaricato, l’equipe che si sta occupando della definizione del Piano di utilizzo dei litorali, e la biologa assunta di recente dal Comune. Capienza massima da definire, mentre per le prenotazioni in spiaggia l’idea è di puntare sulla tecnologia: «In diversi Comuni dell’Isola sono state attivate delle applicazioni per esempio, ovviamente dietro ci deve essere una gestione che potrebbe essere affidata a una cooperativa sociale».

