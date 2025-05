Mari Pintau, l’ultima estate senza gli accessi limitati 

Il numero chiuso nella spiaggia di Mari Pintau, uno dei tratti di mare più conosciuti e ammirati della costa quartese, partirà dal 2026. Allo studio c’è un piano di tutela al quale il Comune sta lavorando, compresa la capienza massima dei bagnanti che ogni anno nella bella stagione prendono d’assalto la spiaggia incastonata fra Is Canaleddus e Kal’e Moru. L’ultimo annuncio è di pochi giorni fa, fatto dal sindaco Graziano Milia in occasione della conferma della bandiera blu per Mari Pintau (oltre al Poetto e la Marina di Capitana per gli approdi turistici): «Il numero chiuso in spiaggia partirà con tutta probabilità dall’estate prossima. Una novità che permetterà di godere a pieno della bellezza del luogo e che si rende possibile, oltre che necessaria, a seguito della recente approvazione del Piano di utilizzo del litorale, del prossimo piano di gestione della Zona speciale di conservazione, ora in itinere, e del conseguente studio della capacità di carico antropico». Da decidere ancora capienza massima consentita e modalità di gestione: «Il numero chiuso non significa automaticamente ticket d’ingresso, che rappresenta un aspetto secondario da valutare successivamente». Mentre proprio da oggi viene introdotto il pagamento - per la prima volta a Quartu - dell’imposta di soggiorno. (f. l.)

