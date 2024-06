Mari Pintau, la spiaggia Bandiera blu ostaggio degli incivili 

È la perla del litorale quartese, che anche quest’anno, così come gli altri, ha avuto il riconoscimento della bandiera blu, ma purtroppo è presa di mira dagli incivili. La stagione non è ancora entrata nel vivo ma già la spiaggia di Mari Pintau, e la stradina di accesso al mare, sono disseminate di rifiuti. Lo sanno bene i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos che nei giorni scorsi hanno organizzato una giornata di pulizie straordinarie.

«Anche questa volta abbiamo raccolto una montagna di rifiuti», spiegano i volontari, «tra cui fari di auto, autoradio, tantissimi bicchieri, bottiglie e cassette di plastica, fazzolettini, vetro, pneumatici, caschi, lattine». In totale 45 sacchi riempiti in 2 ore e mezzo. A rendere tutto più difficile c’era poi che la maggior parte dei rifiuti erano incastrati nei cespugli il che rendeva quasi impossibile arrivarci. Alla fine però si è riuscito a portare via il più possibile. La situazione è destinata a peggiorare con l’afflusso dei bagnanti che dalle prossime settimane prenderanno d’assalto l’arenile. In attesa che si concretizzi l’ipotesi del numero chiuso , soluzione ormai rinviata all’anno prossimo. Resta l’allerta anche per la sosta selvaggia per cui saranno rafforzati i controlli dei vigili.

