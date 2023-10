Mari Pintau, il ticket fa discutere 

Per ora non è niente di più che un’ipotesi, ma l’idea del Comune di istituire il numero chiuso a Mari Pintau sta già facendo discutere. Perché se tutti sono d’accordo sul fatto di regolamentare i parcheggi evitando il caos sulla litoranea, meno consensi raccoglie invece trasformare un angolo di paradiso della costa quartese, in spazio riservato soltanto a un certo numero di persone.

Le critiche

«A me sembra un’idea assurda», commenta Cinzia Fiordaliso 56 anni, «ormai si paga per tutto, ci manca solo che ci tolgano anche le spiagge. Anche quando d’estate viene a trovarti un parente, dove lo porti? A Mari Pintau, il posto più bello che c’è e ora vogliono toglierlo e aprire la corsa a chi riesce ad accaparrarsi il posto».

L’idea numero chiuso nasce soprattutto dall’esigenza di regolamentare i parcheggi. Ogni anno infatti con l’arrivo dell’estate nella zona si crea il caos con auto in sosta a bordo strada a invadere la carreggiata e anche in curva. Da qui la raffica di multe della Polizia locale con l’ausilio anche del carro attrezzi.

Ok alle navette

«Per mettere ordine e porre fine alla sosta selvaggia credo che i bus navetta siano la soluzione più giusta» commenta Marcella Foti 55 anni, «ma sul numero chiuso non sarei affatto d’accordo. Sta diventando tutto a pagamento, non se ne può più». E ancora Maria Francesca Locci 67 anni: «I bus navetta li vedo bene perché non trovo mai parcheggio e sono sempre costretta ad andare altrove. Ma il numero chiuso proprio no. La spiaggia è di tutti e magari andrebbe finire che non troveremo mai posto».

Operatori

Di tutt’altro parere è invece il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta. «Vivo a Quartu da 19 anni e non ho mai frequentato d’estate Mari Pintau proprio per il problema dei parcheggi», dice «vedo di buon grado che gli accessi possano essere regolamentati su prenotazione, che sia resa fruibile un 'area parcheggi adeguata e sorvegliata, e che gli introiti siano reinvestiti in servizi spiaggia. Con i bus navetta poi si potrebbero agevolare anche i turisti e si potrebbero prendere accordi con Ctm, Comune e lidi balneari per tickets convenzionati». I cambiamenti «a volte spaventano ma cambiare significa spesso evolvere, crescere, migliorare».

Gli ambientalisti

E l’idea di una Mari Pintau non più presa d’assalto piace anche alla presidente di Legambiente Sardegna Annalisa Colombo: «Il numero chiuso permette di avere una buona fruizione dello spazio salvaguardando il bene», sono le sue parole, «per questo non può che trovarci d’accordo. Una gestione del genere, consentirebbe di preservare la spiaggia per decenni. Ovviamente sono scelte che si fanno sulla base di analisi che il Comune di Quartu sta portando avanti».

