Mari Pintau, al via il progetto per preservare la spiaggia 

Al via la progettazione per la tutela e la valorizzare della zona costiera quartese ai piedi della litoranea per Villasimius, interventi concentrati a Mari Pintau in attesa del numero chiuso che partirà molto probabilmente la prossima estate.

Dopo il sì al finanziamento di poco più di 800mila euro, nei giorni scorsi il Comune ha nominato il responsabile del progetto - la biologa assunta lo scorso anno - partendo dalle priorità dettate dal settore Ambiente alcuni mesi fa: si va dalla realizzazione di passerelle in legno - leggermente sospese - per preservare spiaggia e vegetazione, sino alla recinzione del sito nel lato lungo viale Leonardo da Vinci per avere un unico accesso alla spiaggia di Mari Pintau, di fatto quello attualmente esistente. Un dettaglio che consentirà di poter gestire in futuro il numero chiuso nella spiaggia, e di tutelare l’arenile, in primis il sistema dunale messo a dura prova dal via vai di bagnanti durante l’estate. Fra gli interventi previsti ci sono anche la sistemazione della strada d’accesso al mare e la bonifica dei rifiuti abbandonati: lavori che dovranno essere realizzati in aree private, quindi in accordo con i proprietari. Non solo: è previsto anche un campo boe con sistemi di ormeggio che non creino problemi alla prateria di poseidonia oceanica presente in quello specchio di mare, compatibili con le caratteristiche dei fondali. Anche perché - come più volte sottolineato dal Comune - risultano diversi ancoraggi non regolamentati.

