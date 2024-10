Adesso è davvero ufficiale: dal prossimo anno la spiaggia di Mari Pintau, perla del litorale quartese, sarà a numero chiuso. Il Comune ha già stanziato 800mila euro per il progetto di messa in sicurezza che prevede passerelle di legno, recinzione e accesso unico. Le prenotazioni per l’ingresso si faranno online, in fase di studio e di definizione la capienza massima.

a pagina 24