Margini e l’Orione Selargius, un legame lungo 43 anni  

Nella storica Amatori Orione Selargius, da decenni protagonista dei tornei Msp, c’è un bel pezzo di passato e di presente della società biancorossa che ancora dà il proprio contributo sia in campo sia fuori. Tullio Margini, classe ’58, stopper vecchia maniera e decano della squadra allenata dall’ex Selargius Miro Perseu, è ancora il leader e capitano della formazione ed è legato ai colori della società selargina sin dal 1982, quando a ventiquattro anni, dopo aver disputato gli ultimi anni nei campionati Figc, ha cominciato la sua avventura da Amatore. «Siamo una grande famiglia, una bella cerchia di amici che vuole ancora stare insieme e divertirsi a distanza di tanti anni». Questo è lo spirito della società guidata da Gianni Marci, altra figura storica del club, che punta in alto come il blasone dell’Orione pretende.

Bandiera biancorossa

L’attuale terzo posto in classifica nel girone B dell’Over 55, alle spalle della capolista Maccioni Marmi e della I. R. Moniaflor, pone di diritto i biancorossi tra i candidati al titolo di categoria. Margini suona la carica. «Questa stagione è partita un po’ così, eravamo rimaneggiati, ma nel girone di ritorno ci siamo ripresi bene e ora ce la giochiamo. Con l’innesto di diversi buoni giocatori giovani possiamo arrivare in fondo».

A 67 anni il centrale difensivo di Selargius non ha ancora alcuna intenzione di abdicare. «Sto giocando meno ultimamente, ormai l’età avanza, ma sabato scorso ho disputato tutta la partita», dice con orgoglio il capitano: «Mi diverto sempre e questo è l’importante». Senza trascurare il risultato in campo. «L’Orione ha vinto tre titoli nella sua storia, ora non accade da tanto tempo. Ogni anno ci arriviamo vicini, stavolta speriamo vada meglio». Il capitano spera nella finale, magari contro i cugini della Maccioni Marmi. «Potrebbe capitare, ci conosciamo tutti e siamo amici ma in campo c’è sempre la giusta rivalità».

