Margine Rosso, un orto per persone con disabilità 

Si conclude oggi il progetto Matrilineare 25. L’appuntamento è alle 19 ai Giardini di via Marghine, di fronte al Tennis Club Costa di Sopra, a Margine Rosso, dove contemporaneamente sarà inaugurato, con la prima semina, l'orto per disabili creato da Maurizio Camba.

Matrilineare 25, è un laboratorio teatrale nomade e in continua trasformazione, che ha preso il via all’ex convento dei cappuccini lo scorso 21 marzo con il simposio “Le antenate del futuro” dedicato alla rigenerazione culturale attraverso il femminile e alla valorizzazione del ruolo dell'arte delle donne.

Da allora, le 25 partecipanti al laboratorio hanno attraversato Quartu con la forza e la delicatezza delle donne-dee in bianco, anche grazie al contributo dell’assessorato dei Servizi sociali del Comune, abitando luoghi simbolici come il Nuraghe Diana, Sa Dom’e Farra, il parco di Molentargius, la sala Michelangelo Pira e il centro discipline naturopatiche La Sfera.Il tutto è stato condiviso in forma rituale, attraverso la trasmissione orale di storie e canti, la costruzione di maschere, il training fisico e vocale. La maschera, in particolare, è diventata oggetto magico e catartico: non solo bellezza, ma segno lasciato e ricevuto, traccia di passaggi interiori.

