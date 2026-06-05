Margine Rosso, tre milioni per la rotatoria 

Non più e non solo una semplice rotatoria. Il rondò di Margine Rosso si prepara a cambiare volto, adeguandosi ai tempi, inserendo piste ciclabili e percorsi più sicuri. E integrandosi con parcheggi di scambio che saranno realizzati nelle aree vicine.Un progetto ambizioso che rivede e in parte modifica quello della Regione per le piste ciclabili da Villasimius fino al centro dell’Isola, che passa nel tratto quartese e che sarà portato avanti dal Comune con un finanziamento, ottenuto qualche settimana fa, di 3 milioni di euro dalla Città Metropolitana.

Il progetto

Il piano riguarda il ridisegno della rotatoria per connettere appunto le piste ciclabili e creare parcheggi di scambio. Arrivati in quel punto infatti, sia provenendo dalla parte di Villasimius che dal Poetto i ciclisti si trovano in difficoltà. Così è stato studiato un percorso che prosegue la pista ciclabile sia verso la statale 554 che verso il Poetto.Per fare questo saranno spostati i pali della luce e sarà realizzato un percorso non protetto. Ciò vuol dire niente cordoli né blocchi lungo la pista ma un percorso naturale per evitare qualunque problema ai ciclisti.Più volte infatti chi si sposta con la bicicletta ha giudicato pericolosissimi i cordoli in cemento in caso di cadute e dove questi sono presenti si tende a non utilizzare le piste ciclabili preferendo passare in mezzo alla strada. I parcheggi di scambio saranno invece realizzati nella zona dietro le vie Levante, Ponente e Scirocco, aree pubbliche previste dal Pul.

Le criticità

Adesso partirà tutto l’iter burocratico poi inizieranno i lavori con cantieri chiusi entro l’estate prossima.Il punto della rotatoria di Margine Rosso è davvero molto pericoloso per i ciclisti» dice Matteo Cannas che lo percorre spesso con la sua bici, «quindi ben vengano questi lavori. Però ci sono anche altri tratti che andrebbero messi in sicurezza come ad esempio quello della rotatoria tra le vie San Benedetto e Salieri». Lì infatti i ciclisti in arrivo da via Salieri per immettersi poi nella pista del Poetto sono costretti a passare in mezzo alla strada con i rischi che ne derivano. A chiudere l’anello delle piste che da via Della Musica passano per via S’Arrulloni manca la realizzazione del tratto in via Beethoven, che si ricollegherà appunto a via Salieri. I lavori dovrebbero cominciare dopo la chiusura dei cantieri delle ditte esterne.

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