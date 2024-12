Margine Rosso, spiaggia sporca 

Incivili in azione nella spiaggia di Margine Rosso. Questa volta a deturpare l’ambiente sono i proprietari di cani che hanno ben pensato di gettare le bustine piene di escrementi dei loro animali, direttamente sulla sabbia e nella stradina di accesso al mare. In assenza di cestini, che vengono sistemati nell’arenile soltanto nel periodo estivo, anziché portare le buste a casa hanno deciso di lanciarle dove capitava.

Purtroppo, anche se questo non giustifica certo i maleducati, le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, vengono sistemate in tutti gli arenili, dal Poetto al litorale, soltanto da maggio a settembre, anche per evitare che questi vengano vandalizzati in un periodo in cui non c’è il grande afflusso di bagnanti e non c’è un controllo costante.

Intanto la De Vizia fa sapere che contrariamente ai giorni di Natale, nella notte tra il primo gennaio e le prime ore del mattino del 2, sarà garantito lo spazzamento delle strade come da calendario.

