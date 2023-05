Margine Rosso, riapre lo spazio per i cani 

La spiaggia dei cani di Margine Rosso riapre per la stagione estiva. Uno spazio per i quattro zampe - come negli anni scorsi sotto la ringhiera di via Leonardo Da Vinci, tra i civici 56 e 58 - istituita con ordinanza firmata ieri dal sindaco Graziano Milia.

Un’area che resterà aperta sino al 30 settembre, con una serie di prescrizioni da rispettare: i cani dovranno essere iscritti all’anagrafe canina, clinicamente sani, trattati contro i parassiti e vaccinati contro le più comuni malattie infettive, e dovranno essere tenuti al guinzaglio a una lunghezza non superiore ad 1 metro e mezzo. Regole anche per i proprietari: dovranno accompagnare il proprio cane durante il bagno, garantire al proprio cane un adeguato riparo dal sole e la disponibilità di acqua da bere. Si dovrà avere a disposizione la museruola da utilizzare in caso di necessità o su richiesta di agenti delle forze dell’ordine, degli ispettori Asl, e dei soggetti incaricati dall’amministrazione. Nell’ordinanza viene anche ribadita la richiesta di raccogliere le deiezioni dei propri cani, oltre a una serie di divieti da rispettare: stop ai cani aggressivi, e a quelli iscritti al registro dei cani impegnativi della Asl.

