Margine Rosso, gli studenti alla scoperta degli ex fortini militari 

Gli studenti alla scoperta dei fortini. L’iniziativa è del Comitato di Margine Rosso insieme alle associazioni AssFort Sardegna e Amici dei fortini, che hanno deciso, in preparazione anche alla nuova edizione di Monumenti Aperti, di portare le scolaresche nei monumenti bellici della seconda guerra mondiale. Il primo incontro è previsto per sabato alle 15,30 in via Pitz’e Serra, nella postazione militare della finta chiesetta.

«Le nostre attività», spiega il presidente del Comitato Emanuele Contu, «ci permettono di valorizzare ciò che la storia nel tempo ci ha lasciato e dare decoro ad una zona che subisce azioni di inciviltà e i continui abbandoni di rifiuti che deturpano le periferie, le campagne, le spiagge ma anche il centro». E dopo il sodalizio con Assfort e Amici dei fortini diventa fondamentale la collaborazione con le scuole. «Porteremo alla scoperta dei fortini e poi a Monumenti Aperti alcune classi» assicura Contu, «dopo la positiva esperienza con gli Scout lo scorso anno, che replicheremo, inizieremo un percorso con la scuola che vedrà i ragazzi impegnati in varie attività che li porteranno a conoscere e quindi presentare ai visitatori alcune delle postazioni belliche della zona».

