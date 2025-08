Margine Rosso e Quartello, auto danneggiate 

Finestrino lato autista frantumato da qualche malvivente alla ricerca di soldi - e magari oggetti preziosi - dentro l’utilitaria. A denunciarlo è un residente della zona del Margine Rosso: «Vetro sfondato e macchina aperta, zona Via Othoca», scrive a corredo della fotografia che testimonia l’atto vandalico subito. «È la seconda volta nel giro di due mesi. Stessa cosa in zona Quartello stanotte. Tutto per poi non trovare niente, oltretutto ho visto che anche altre macchine nella zona hanno subito la stessa sorte», dice.

Non un episodio isolato quindi. È da tempo infatti che casi simili vengono denunciati da chi vive oltre il centro abitato, in particolare nelle località del litorale quartese. A giugno erano stati gli abitanti di Margine Rosso a lanciare l’allarme sicurezza dopo una serie di furti messi a segno anche in pieno giorno. I colpi, in quel caso concentrati in via Valenzia e via Sandalyon, avevano messo in allerta i cittadini, alcuni dei quali avevano persino organizzato ronde volontarie per presidiare il territorio soprattutto il pomeriggio. Parallelamente erano scattate le indagini da parte dei carabinieri: al vaglio delle forze dell’ordine i video forniti dai cittadini - registrati da sistemi di videosorveglianza privati - per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi.

