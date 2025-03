Margine Rosso, dopo il furto tornano le piante 

Dopo il furto delle piante grasse che erano state sistemate dal Comitato di Margine Rosso nella strada di accesso ai fortini del Simbirizzi dalla parte di via Pitz’e Serra, i volontari si sono ritrovati nella zona con tanti altri cittadini per rendere di nuovo dignitoso lo spazio riportando altre piante e fiori.

E sono stati anche portati avanti alcuni interventi di abbellimento dell’area. Un modo non solo per ridare decoro alla zona ma anche per ritrovarsi tutti insieme e socializzare. E le ronde per migliorare la fruibilità dell’area stanno dando i loro frutti: la zona infatti non è più solo meta di vandali e balordi. Lo dimostra il fatto che il giorno dell’intervento per la sistemazione delle piante i volontari hanno trovato una mamma che con il suo bambino si recavano a vedere i fortini. Cosa impensabile fino a poco tempo fa anche per via delle tante discariche.

E non è finita. Sabato alle 9,30 l’appuntamento è all’edicola di via Biora per il prosieguo del progetto di rigenerazione urbana. Si individueranno le aree e gli spazi che sarà possibile abbellire con statue, con fiori e altro. I partecipanti saranno guidati da Carlo Crespellani Porcella.

