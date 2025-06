Margine Rosso-Capitana: sì alla ciclabile 

Sette chilometri di pista ciclabile lungo la litoranea quartese, da Margine Rosso al porticciolo di Capitana. Il progetto - finanziato dalla Regione con 1 milione e mezzo all’interno della ciclovia dell’Isola che va da Chia a Villaputzu - inizia a prendere forma. Nei giorni scorsi l’Arst ha affidato la progettazione esecutiva a una società isolana, annunciando il via ai lavori in autunno.

Il percorso

Al centro del progetto work in progress c’è il lotto quartese della ciclovia, un percorso di 7 chilometri - da Margine Rosso sino a Capitana - lungo la litoranea per Villasimius. Il finanziamento c’è già, stanziato con il Piano regionale delle infrastrutture. Una lunga pista per gli amanti delle ruote, inserita all’interno della ciclovia che da Chia arriva a Villaputzu, attraversando Santa Margherita, Cagliari e Villasimius: 1.130 chilometri in tutto, compreso il tratto quartese.

L’ultimo tassello è stato aggiunto nei giorni scorsi dall’Arst - ente incaricato per la progettazione - con l’affidamento dell’esecutivo. «Entro fine giugno ci sarà la consegna del progetto che dovrà essere sottoposto a verifica», assicura il direttore dell’Arst Carlo Poledrini, «confidiamo di fare la gara d’appalto entro luglio e far partire i lavori a ottobre. Quello quartese è un tratto di ciclovia molto interessante, pianeggiante e panoramico», sottolinea, «già utilizzato dai ciclisti e che con questo intervento andremo a mettere in sicurezza».

Spostamenti quotidiani

Un intervento atteso a Quartu, in particolare da chi per lavoro, o per passione, utilizza la bicicletta per gli spostamenti quotidiani. Ma non solo. «Il via alla progettazione esecutiva è un altro passo avanti verso una mobilità quartese più green e a misura di ciclista», commenta l’assessora comunale alla Mobilità e al Traffico Elisabetta Atzori. «La ciclovia regionale si connette alle altre piste già presenti nel nostro territorio, nonché a quelle in divenire previste nel Biciplan comunale e in quello della Città metropolitana di Cagliari», spiega l’esponente della Giunta Milia. «In entrambi i piani sono ben delineati i percorsi ciclabili da realizzarsi anche al servizio dei territori extraurbani di Quartu, da Pitzt’e Serra a Flumini, che consentiranno, da un lato, il collegamento con la ciclovia regionale sulla Provinciale 17, dall’altro con la ciclabilità cittadina. Tutto ciò», aggiunge Atzori, «in un’ottica d’insieme che dovrà tener conto degli interventi di riqualificazione di viale Europa e della rotatoria del Margine Rosso, snodo cruciale, per il quale ci si accinge a studiare la soluzione migliore che permetta di collegare la ciclabile in arrivo dall’ex strada statale con quelle di via Fiume, del lungomare Poetto, nonché con la ciclovia regionale di via Leonardo da Vinci. In questo modo sarà possibile creare una pista ininterrotta dal centro città al Poetto, sino a Capitana e ben oltre».

In prima linea c’è anche l’associazione ciclo ambientalista Fiab. «Si tratta di un progetto che abbiamo fortemente voluto», ricorda il presidente di Fiab Cagliari Virgilio Scanu, «e che dopo dieci anni sta vedendo finalmente la luce».

RIPRODUZIONE RISERVATA