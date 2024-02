Marghine, un treno di garanzie 

«Vogliamo partecipare al prossimo tavolo tecnico ed essere coinvolti nelle scelte che si faranno per il futuro legato alle ferrovie, interessa sostanzialmente tutta la provincia di Nuoro». Lo ha chiesto la delegazione dei sindaci del Marghine, nel vertice che si è svolto ieri in Prefettura. Hanno manifestato forte preoccupazione per il rischio di un progressivo smantellamento della tratta gestita dall’Arst (scartamento ridotto), tra Macomer e Nuoro, per la quale sono stati richiesti il recupero e la riqualificazione. All’incontro hanno partecipato, oltre alla delegazione dell’Unione dei Comuni del Marghine, i sindaci di Nuoro e Abbasanta, i sindacati, i presidenti della Camera di commercio, di Confindustria, di Coldiretti e del comitato Trenitalia Nuorese. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha rassicurato i sindaci del Marghine, chiarendo che il progetto di mobilità voluto dal ministero delle Infrastrutture, guidato da Rfi, pur privilegiando le irrinunciabili ragioni di velocità e sicurezza sulla linea di collegamento Abbasanta-Nuoro non prevede alcun depotenziamento della tratta a scartamento ridotto che collega Nuoro con Macomer.

Il prefetto

«Il documento di prefattibilità al vaglio del Ministero - dice il prefetto - tiene in specifica considerazione le esigenze logistiche delle area industriali della provincia». Dionisi ha lanciato un accorato appello alla coesione e al superamento di ogni atteggiamento divisivo che potrebbe pregiudicare gli interessi economici e sociali dell'intera provincia. Il prefetto ha quindi ribadito la massima disponibilità della Prefettura a veicolare nelle amministrazioni centrali le eventuali istanze, proposte o progetti che provengono dai territori della provincia, evidenziando i vantaggi che ad essi deriverebbero dalla realizzazione di una nuova linea veloce che andrebbe ad aggiungersi alle infrastrutture esistenti.

Le reazioni

A nome dei dieci sindaci, il presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, Franco Scanu, pur sostenendo la necessità di procedere nel potenziamento del collegamento ferroviario, per sanare una legittima esigenza, finora negata in maniera discriminata, ha messo in evidenza il fatto che oltre all'aspetto tecnico, si deve guardare anche all'aspetto sociale e quello economico. «Abbiamo due soluzioni - dice Scanu - la realizzazione ex novo di una tratta ferroviaria a scartamento ordinario, individuato nei precedenti incontri tecnici, tra Abbasanta e Nuoro e il potenziamento della vecchia linea Macomer- Nuoro, a scartamento ridotto, che collega tanti paesi. Occorre quindi valutare i costi e i benefici di entrambe, prima di prendere decisioni». Altri incontri tecnici sono stati aggiornati a dopo le elezioni del 25 febbraio, col coinvolgimento della nuova Giunta regionale.

