Margherita e le altre, che grandi donne le cacciatrici di stelle! 

Sul palco l’attrice Marta Proietti Orzella e l’astrofisica Silvia Casu, entrambe sarde e con una formazione di caratura internazionale. In scena con “Il Cielo”, spettacolo di Ilos Teatro, che domenica a Lula – in anteprima nazionale, ore 21, piazza della chiesa di Nostra Signora degli Angeli – chiuderà la ventottesima edizione del festival Domusdeteatro-Ilos de Istiu.

Uno spettacolo «a sostegno del progetto Einstein Telescope» (il rivelatore europeo di onde gravitazionali che, si spera, potrebbe sorgere a Lula, ndr ) scritto e diretto da Marta Proietti Orzella, con le musiche di Luca Pauselli, audio e luci di Stefano Schirra, scenografie di Elena Musio. La storia è quella dell’incontro di due giovani donne sulla panchina della fermata degli autobus in aperta campagna, in una sera in cui il cielo è un tappeto di stelle. Silvia è una ricercatrice astronoma che sta rientrando a Luvuleddu, paese che sogna di ospitare l’Einstein Telescope, per ristrutturare la casetta ereditata dalla nonna, con la speranza che il progetto Einstein possa darle l’opportunità di lavorare nella sua terra d’origine. Jessica, invece, è una lavoratrice pendolare di un call center in città, che sogna di lasciare il suo piccolo paese per andare a vivere in una grande città.

Il loro incontro sarà il pretesto per affrontare diversi temi femminili, e più in particolare, il rapporto donna-scienza nel tempo. Dalla semplice domanda “L’intelligenza ha un sesso?” si svilupperà un viaggio nel tempo alla scoperta di donne che, contro ogni pregiudizio hanno dato un contributo alla ricerca e alle scoperte dell’umanità. Proprio l’astronomia, fin dalla sua nascita, ha permesso alle donne di studiare le scienze e diventare cultrici della materia. Da sempre hanno osservato il cielo e le stelle: dalla greca Aglaonice all’astronoma Margherita Hack, dalla scopritrice di comete Caroline Lucretia Herschel all’ingegnera spaziale Amalia Ercoli Finzi, le donne si sono sempre occupate dello spazio imprimendo sviluppi decisivi alla loro disciplina e al progresso dell’Umanità.

