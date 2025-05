Margherita di Savoia, c’è la data di apertura  

Il Margherita di Savoia aprirà le sue porte, entro il 15 Giugno: questa è la data comunicata all’amministrazione comunale, dalla Società Mediahopes, alla quale è stata affidata la gestione dell’importante struttura.

Ultimo passi

Sono state avviate le selezioni del personale da assumere e, a breve, verranno stipulati i contratti d’assunzione. La struttura avrà la caratteristica di essere una Comunità Integrata, ovvero, una struttura residenziale destinata ad accogliere non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate e non curabili a domicilio. Il Margherita di Savoia potrà ospitare sessanta persone anziane. La società Mediohopes, ha sede a Roma, ma con diverse filiali dislocate in tutta Italia: «Stiamo procedendo con la selezione del personale per l’assunzione di trenta figure professionali - ha spiegato Marta Tarabbella, responsabile della filiale della Mediohopes per la Sardegna – naturalmente, il numero di trenta assunzioni è variabile poiché andrà di pari passo con l’avvio e l’attività della struttura. Abbiamo creato un indirizzo e.mail di riferimento per chiunque desiderasse contattarci e chiedere delle informazioni». L’indirizzo a cui scrivere è segreteria.margheritadisavoia@mediohopes.it.

Il personale

Le figure professionali che lavoreranno nella struttura sono molteplici – ha sottolineato Marta Tarabbella – dallo psicologo alle operatrici e operatori socio sanitari, gli infermieri, l’assistente sociale, l’educatore, il fisioterapista, e non per ultimi, il personale dei servizi generali, come per esempio, il personale per la pulizia. Aprire finalmente la struttura è un traguardo importante per noi e per tutta la comunità. A breve, verrà presentata una carta dei servizi alla cittadinanza e alle istituzioni, in primis al Comune. Un regolamento dettagliato, nel quale sono riportate una serie di regole da seguire per potere accedere alla Comunità Integrata, e nel contempo, i principali capisaldi sui quali nasce la nuova struttura». Sul fronte amministrativo, il Comune è più che soddisfatto del traguardo raggiunto. «Un risultato straordinario – ha commentato l’assessora al patrimonio Giorgiana Cherchi – dopo un iter burocratico burrascoso, possiamo finalmente restituire alla comunità una struttura moderna e funzionale, nel cuore della città. Un merito particolare è da attribuire al dirigente del servizio ufficio patrimonio, Riccardo Carta, che ha svolto un lavoro impeccabile». La struttura era chiusa da trenta anni, e gli ospiti vennero trasferiti al secondo piano della Casa Serena. Gli interventi sono stati relativi alla piena riqualificazione delle aree interne, l’installazione del sistema di domotica, completamento degli impianti elettrici, impianti idraulici, impianto anti incendio, e climatizzazione, riscaldamento e sicurezza.

