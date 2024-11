Margaret, a Lentini lutto cittadino 

Roma. «Stamane Margaret ha lasciato Roma per andare a Lentini. La famiglia sta portando a casa la loro amata figlia. I funerali sono stati fissato per lunedì alle 11 a Lentini, nell’ex Cattedrale, oggi chiesa Madre di Sant’Alfio. Inoltre il sindaco di Lentini mi ha appena comunicato che lunedì sarà lutto cittadino». Così ieri all’Ansa Alessandro Vinci, legale della famiglia di Margaret Spada, la 22enne morta a Roma dopo un intervento estetico al naso. Intanto emerge che nel 2009, in un’autocertificazione inviata ad Asl e Comune, uno dei titolari scriveva: «In questo studio si svolgeranno solo visite pre operatorie e controlli post intervento». E forniva i suoi titoli: laurea in medicina a Padova, abilitazione a Verona, specializzazione in chirurgia plastica a Rio de Janeiro (dettaglio aggiunto a penna). Il figlio invece è laureato in Romania.

