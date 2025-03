Maresciallo nel mirino, maxi blitz 

A terra pattuglie di carabinieri ovunque, a cinturare l’abitato. Dall’alto un elicottero a monitorare gli spostamenti. Gli abitanti di Tertenia si sono svegliati sotto l’assedio dei carabinieri del comando di Nuoro. Ingente il numero di militari entrato in azione all’alba di ieri per il controllo del territorio. L’imponente blitz dell’Arma è scattato (anche) in conseguenza alle minacce di cui, di recente, è stato vittima il maresciallo Sandro Murredda, comandante della stazione locale. Non è dato sapere se siano state dirette o indirette - tramite intercettazioni, telefoniche e ambientali, di persone sospette - anche perché sui fatti gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.

Paese sotto assedio

Da qualche giorno, i vertici provinciali dell’Arma hanno sollevato il livello di sorveglianza a tutela del sottufficiale destinatario di atti ingiuriosi. Che è di fatto sotto protezione. Ieri l’Arma è intervenuta calando sul territorio comunale un ampio spiegamento di forze, con uomini e donne in uniforme coordinati dalla Procura della Repubblica. Il personale della compagnia di Jerzu è stato supportato dai colleghi delle unità cinofile dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna che hanno condotto decine di perquisizioni, estese dall’abitato alle campagne. Come accade in questi casi, i militari sono andati alla ricerca di armi e droga, setacciando abitazioni e ovili in cui soggiornano personaggi sospetti o comunque già noti alle forze dell’ordine. Sul bilancio dell’attività straordinaria, durante la quale i militari hanno presidiato tutti i varchi di accesso al centro abitato, non trapelano risultati, che potrebbero essere resi noti oggi.

Clima teso

Le intimidazioni al comandante della stazione dei carabinieri di Tertenia sono soltanto l’ultimo di una serie di analoghi episodi di cui, negli ultimi tempi, sono rimasti vittime esponenti delle forze dell’ordine. Auto incendiate e scritte sui muri dei cimiteri sono i segnali di violenza che gli intimidatori hanno riservato a carabinieri e poliziotti che, ogni giorno, prestano servizio sul territorio garantendo sicurezza ai cittadini. La maggior parte degli atti intimidatori compiuti contro militari e agenti è rimasta impunita, senza che le attività investigative, sebbene condotte con l’ausilio degli impianti di videosorveglianza, abbiano portato a smascherare i responsabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA