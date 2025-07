Maresca schianta il Psg 

East Rutherford (New Jersey). La finale che non ti aspetti. Nel giorno in cui Wimbledon incorona Jannik Sinner un altro italiano vive il proprio sogno e sale in cima al mondo. È quell’Enzo Maresca cacciato a suo tempo dal Parma, dopo pochi mesi, e che alla vigilia della finale del Mondiale per club, in cui tutti davano per spacciato il suo Chelsea contro il Psg, aveva ricordato che nel calcio può succedere di tutto, e quindi non bisogna mai darsi per vinti. Così questo allenatore ex assistente di Guardiola che l’anno scorso aveva condotto il Leicester alla promozione in Premier e che in questa sua prima stagione da capo allenatore di un grande club ha centrato la qualificazione alla Champions e vinto la Conference, dà una lezione di tattica al suo collega Luis Enrique e nella finalissima del MetLife Stadium colpisce i parigini nello stesso modo in cui loro avevano fatto con Inter, Real Madrid e altri: annichilendoli. Al 43’ pt è già 3-0 per i Blues, trascinati dalle prodezze di Cole Palmer, numero 10 di maglia e di fatto, talento puro che inventa giocate deliziose e due gol fotocopia con due di tiri di mancino nell’angolino dove Gigio Donnarumma non può arrivare. Poi ricama un assist al bacio per Joao Pedro, già decisivo contro il Fluminense, e il brasiliano acquistato a torneo in corso con un tocco da sotto “a cucchiaio” scavalca il portiere avversario e serve il tris dei londinesi.

Sorpresa

Un primo tempo a senso unico, come nessuno avrebbe potuto immaginare dopo le sensazionali prestazioni del Psg negli ultimi mesi di questa stagione. Questa volta invece la squadra campione d’Europa è sparita dal campo. Ad inizio ripresa sembra essersi scossa, e Sanchez deve compiere un mezzo miracolo su conclusione ravvicinata di Dembelé, poi Kvaratskhelia, ieri inconsistente, viene sostituito da Barcola. Luis Enrique si inventa altre sostituzioni (dentro Mayulu, Zaire-Emery e Gonçalo Ramos per Hakimi, Ruiz e Douè) ma il match non cambia, poi il caldo si fa sentire e i giocatori cominciano a trascinarsi stancamente sul campo, e a innervosirsi fin troppo. Ne fa le spese Joao Neves che a 5’ dal 90’ si fa cacciare dall’arbitro australiano di passaporto ma iraniano di origini Alireza Pagani (la scelta di fargli dirigere una finale in terra americana non è stata casuale, anche questo è un segnale che lo sport vuole essere portatore di pace) per condotta violenta. Poi c’è solo il tempo per Gonçalo Ramos di sprecare l’occasione di segnare almeno il gol della bandiera per il Psg.

Nervosismo

Alla fine rissa generale in campo, con Maresca e Donnarumma a parlarsi e a cercare di fare da pacieri, e brutte scene che hanno rovinato tutto. Pare non le abbiano gradite, oltre ad Infantino, il presidente Donald Trump e la First Lady Melania, spettatori dalla tribuna Vip con il vetro antiproiettile. La coppia ha un figlio, Barron, che giocava proprio a calcio e veniva paragonato (anche per l’altezza) a Peter Crouch, ex centravanti inglese. Ma questa è un’altra storia, gli eroi ora sono Palmer e Maresca.

