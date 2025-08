Maresca saluta l’Esperia, Nwokoye rinforzo per sennori 

Proseguono le manovre di mercato in casa Esperia Cagliari. Dopo l’arrivo della guardia italo-argentina Gianluca Frattoni, il club rossoblù registra la partenza dell’ala forte Edoardo Maresca, che ha scelto di accasarsi alla nobile decaduta Viola Reggio Calabria, sempre nel campionato di B Interregionale.

La partenza di Maresca, unita a quella già annunciata di Bartolozzi, costringe ora l’Esperia a ripensare il reparto lunghi. L’unico punto fermo resta il senegalese Iba Thiam, pronto ad affrontare la sua terza stagione consecutiva in Sardegna. A questo punto, si cercano due rinforzi di peso: tra i nomi circolati, quello dell’esperto Ivan Morgillo, ala-pivot affrontata proprio negli ultimi playoff per la B Nazionale, quando vestiva la maglia della Vigor Matelica.

Sennori si riorganizza

Prime mosse di mercato anche per la Klass Sennori, al debutto in Serie B Interregionale. Confermato in panchina coach Gabriele Piras, il club ha salutato alcuni dei protagonisti della promozione: Alessandro Werlich, Federico Spano, Paolo Marreu e Simone Piras. Resteranno invece il capitano Enrico Merella e l’ala Andrea Cordedda, mentre il centro ceco Jiri Hubalek, uomo chiave nelle ultime due stagioni, dovrebbe continuare a vestire la maglia biancoverde.

Intanto sotto canestro arriva un rinforzo: si tratta di Obinna Nwokoye, centro di 200 cm proveniente da Termoli, dove nella scorsa stagione ha chiuso con una media di 14 punti a partita. Originario di Anzio, classe ‘95, Nwokoye vanta esperienze anche in A2 e in B Nazionale con Biella ed Empoli.



