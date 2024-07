maresca all’esperia per inseguire il salto di qualità 

Idee chiare e tanta voglia di incidere. L’Esperia si gode il primo volto nuovo della sua campagna di rafforzamento: Edoardo Maresca, ala forte classe ’98, habitué della Serie B nazionale, pronto a calarsi con umiltà un gradino più in basso, in B interregionale, dove i granata vanno alla ricerca del salto di qualità.

«Ho accettato la proposta dell’Esperia con grande entusiasmo», afferma il lungo di origini lombarde (ma con sangue partenopeo), «a colpirmi positivamente sono stati soprattutto i progetti futuri della società, che punta a riportare Cagliari sui palcoscenici che le spettano». A far pendere l’ago della bilancia in direzione esperina, però, è stato anche il fratello Simone, studente di Medicina nel Capoluogo: «Il fatto che lui si sia trovato così tanto bene a Cagliari ha avuto un peso sulla mia scelta», spiega il neo esperino, «conosco l’ambiente a tal punto che questo trasferimento somiglia quasi a un ritorno a casa».

Da un punto di vista tecnico, Maresca è dotato di quelle qualità che all’Esperia servivano come il pane: «Mi definisco un “4” tiratore», dice, «in caso di necessità posso spostarmi anche nei ruoli di ala piccola o pivot. Principalmente, però, sono un’ala forte che ama attaccare il ferro partendo sia fronte che spalle a canestro».

La nuova ala esperina giocherà col numero 18 per onorare la memoria di Samuel Dilas, suo ex compagno a Lumezzane, scomparso prematuramente lo scorso ottobre: «Per me era come un fratello», conclude, «la sua morte è una ferita aperta. Lo ricorderò sempre, in campo e fuori». (ro. r.)

