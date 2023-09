Strette di mano e la vicinanza ai lavoratori della Marelli dello stabilimento di Crevalcore. La segretaria del Pd, Elly Schlein, è andata fuori dai cancelli della fabbrica nel Bolognese per sostenere i 229 dipendenti che rischiano il posto e per dire al governo di diffidare da Kkr, proprietaria dell’azienda, nella trattativa per lavendita della rete Tim.