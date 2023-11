Mareggiata sulla strada per Turas 

Una violenta mareggiata nella notte tra venerdì e sabato ha danneggiato in alcuni tratti la strada Bosa marina-Turas, creando per qualche ora un rallentamento della circolazione. Le forti ondate hanno divelto un tratto di parapetto e trascinato numerosi detriti sulla strada. La ditta Econord ha provveduto a liberare la carreggiata mentre il servizio manutenzioni del Comune si è occupato della messa in sicurezza dell’area danneggiata. Il vice sindaco Federico Ledda, intervenuto immediatamente sul posto, ha scritto al commissario straordinario della Provincia Massimo Torrente e al settore strade dell’Ente di via senatore Carboni sollecitando interventi urgenti. Sotto il coordinamento del nucleo comunale di Protezione civile, per risolvere il problema hanno lavorato anche la polizia municipale e i componenti della compagnia barracellare. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA