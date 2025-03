Marea di visitatori per i Tumbarinos 

Una consacrazione, l’ennesima per Gavoi, che conferma numeri da tutto esaurito per “Jovia lardajola”. Centinaia i visitatori in tour nel paese, vestito a festa fino a tarda notte, col tradizionale suono dei “tumbarinos”, in un clima di goliardia e ospitalità. «Ancora una volta - commenta il sindaco Salvatore Lai - è stato un trionfo di suoni e colori con intere generazioni protagoniste in quello che è un appuntamento atteso tutto l’anno e per cui i preparativi iniziano con largo anticipo. Un plauso non può che andare all’associazione Tumbarinos, alla Pro Loco e a tutti i volontari che si sono spesi per la buona riuscita dell’evento».

Stefano Lavra, presidente dell’Isre, parla di una «manifestazione in crescita, ripartita negli anni 80 grazie agli sforzi di Piergavino Sedda a capo dell’associazione Tumbarinos e decine di appassionati delle tradizioni, che hanno saputo coinvolgere i giovani, spronandoli a difendere un patrimonio culturale che rischiava di scomparire. È un motivo di orgoglio vedere che oggi tanti ragazzi costruiscano in autonomia il proprio tumbarinu». Per Luca Mandras, giovane artigiano, la giornata di “Jovia lardajola” «è un’emozione indescrivibile, difficile da spiegare a parole». Sottolinea «una tradizione che si raccoglie dagli adulti con i ragazzi in prima linea per realizzare i “tumbarinos”. Si tratta di un processo di lavorazione meticoloso che, dalla scelta dei materiali fino alla composizione, richiede molta attenzione. Oggi in tutte le case del paese ne sono presenti diversi, a dimostrazione di un sentimento in costante crescita».

RIPRODUZIONE RISERVATA