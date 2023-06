Mare vietato ai disabili, Prefettura in campo 

«Spiagge negate ai disabili: per le opportune valutazioni chiediamo di fornirci gli eventuali interventi che riterrà opportuno adottare». Sull’assenza delle passerelle lungo il litorale di Arbus interviene la Prefettura di Cagliari e sollecita il Comune a trovare soluzioni definitive al fine di «evitare i disagi agli utenti in carrozzina». A sollevare il caso, con una nota inviata al Prefetto, è stata Denise Puddu, referente del territorio di SadegnAccessibile: «Impedire situazioni discriminanti non è una scelta, è un principio sancito dalla Costituzione, un dovere morale per ciascuno di noi, in primis per gli amministratori».

Le passerelle

Dopo le promesse di fine stagione 2022 del sindaco, Paolo Salis, e del suo vice, Simone Murtas, sull’arrivo delle passerelle per l’estate 2023, ci si aspettava di tornare sulla Costa Verde e trovare i servizi richiesti per le persone con difficoltà a camminare liberamente. «Con molto dispiacere – scrive al sindaco il presidente di SardegnAccessibile, Alfio Uda – notiamo che sul litorale di Arbus, nulla è cambiato, nonostante gli impegni da voi presi pubblicamente in nostra presenza. Il mare resta inaccessibile ai disabili, in spregio alla normativa del 1971». Uda ricorda che lo scorso anno il sindaco diceva di avere «230 mila euro in cassa che avrebbe utilizzato per il litorale accessibile». La domanda è: «Dove sono finiti questi soldi o quando deciderà di spenderli, dato che la nuova stagione è iniziata da tempo?».

La Prefettura

Di fronte a tanto silenzio, l’indignazione di chi confidava in una soluzione del problema è forte, dunque la decisione di Puddu di segnalare alla Prefettura le barriere architettoniche lungo la Costa Verde, in particolare a Torre dei Corsari, il villaggio con più villette estive e con diverse persone in carrozzina. La risposta indirizzata al Comune e per conoscenza a Puddu non si è fatta attendere: «Le spiagge senza passerelle, prive di servizi igienici, di sedie job e di altri ausili che consentono l’accesso in acqua, creano disagi. Per le opportuni valutazioni, chiediamo elementi in merito ed eventuali interventi».

Anno zero

Un problema vecchio che si ripresenta ad ogni stagione stiva. «Pensavo che quest’anno – dice Puddu – ci fosse un approccio diverso. Siamo alle solite: tutti paghiamo le tasse, ma i servizi restano promesse». Il sindaco, Paolo Salis, ripercorre l’iter seguito: «L’autorizzazione della Regione a montare le passerelle è arrivata a metà maggio. Trattandosi di aree d’interesse comunitario, il via libera è condizionato a diversi vincoli, da verificare e rispettare. Essendo all’anno zero della procedura i tempi si stanno allungando».

