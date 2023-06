Ristoranti e alberghi al completo, pienone per gli spettacoli serali, traghetti che viaggiano a pieno ritmo e carichi di visitatori da Portovesme e Calasetta, biglietti per la Tuna Competition andati a ruba: grandi numeri per la diciannovesima edizione del Girotonno che si concluderà oggi a Carloforte.

a pagina 11