Mare sicuro, formazione per 270 alunni 

«Per avere il mare amico, bisogna conoscerlo e rispettarlo».

Lo sa bene Guido Basciu, presidente dei diportisti del Sulcis che hanno organizzato la manifestazione “Mare amico” col patrocinio del comune. Protagonisti assoluti della giornata, Maya, Dylan e Aldo, labrador e golden della sezione Sardegna della scuola italiana cani di salvataggio. Un grande esempio per i 270 bambini della scuola elementare di Sant’Antioco che hanno partecipato alla giornata per la sensibilizzazione ai temi della tutela del mare e della sicurezza. Dalla raccolta di rifiuti nel mare, alla dimostrazione di salvataggio con le unità cinofile e le importanti nozioni per la sicurezza che si sono concluse con un intervento di rianimazione simulata in banchina. Tutti premiati i bambini che sull’argomento hanno preparato un disegno. Informazioni pratiche sono state fornite dagli operatori della guardia costiera, carabinieri, guardia forestale polizia locale, compagnia barracellare, protezione civile e volontari dell’Asvoc. (s. g.)

