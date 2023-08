Mare sicuro con le moto d’acqua 

La tragedia nelle acque di Is Arenas doveva avere un senso. I familiari volevano che la morte di Carlo Luglié, l'archeologo deceduto lungo la costa fra Cuglieri e Narbolia ai primi di luglio, «non fosse vana». L’unico modo, secondo la moglie Cristina Ciccone e il figlio Marco era «rendere sicuro quel mare con un salvamento attrezzato anche con moto d’acqua». Oggi, dopo che in due settimane quel litorale ha tradito due persone (ha perso la vita anche una turista polacca), parte il servizio: bagnini, moto d’acqua e un presidio sanitario.

L'idea

«Siamo felici di essere riusciti a ottenere questo importante risultato» commenta Cristina Ciccone che, col figlio Marco, è stata l’anima di un progetto che forse in tanti sognavano ma mai nessuno era riuscito ad attivare e in tempi così stretti. «Ripensare a Carlo, a quei momenti in cui un bambino di 11 anni è rimasto in balìa delle onde con un mare in cui un bagnino da solo non avrebbe potuto far nulla – racconta - mi ha spinto a puntare a un servizio diverso».

Gioco di squadra

Così ha contattato le amministrazioni comunali, poi l’incontro in Prefettura, la collaborazione con la Capitaneria di porto di Oristano, con le ditte di salvamento e oggi si parte. Il sindaco di Narbolia Gian Giuseppe Vargiu, ben consapevole della pericolosità della costa di Is Arenas ma anche delle difficoltà pratiche a organizzare un servizio di salvamento con poche risorse, si è dato subito da fare e ha accolto la proposta della famiglia Lugliè. «Sono stato contattato dall’amministrazione di Narbolia per attivare il salvamento con le moto d’acqua - spiega Fabio Annigoni, responsabile K38 Italia per il soccorso con Aquabike – nonostante i tempi ridotti, siamo riusciti a organizzarci». Un ruolo importante è stato giocato anche dalla Capitaneria di porto, guidata da Federico Pucci, che ha dato massima disponibilità e collaborazione e oggi fornirà tutto il supporto per la giornata di sensibilizzazione e dimostrazione che si svolge in spiaggia.

La giornata

A poco più di un mese dalla morte di Carlo Lugliè, sarà attivato il servizio di assistenti bagnanti a Is Arenas: alle 11 nell’area bar del campeggio si terrà un incontro con i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Narbolia, Capitaneria, Sardegna Soccorso, K38 Italia; gli esperti illustreranno i pericoli di un mare tanto bello quanto particolare (interverranno Sergio Cantagalli, team manager Fisw Parasurfing in collaborazione con la Is Benas surf school; Fabio Annigoni, responsabile K38 Italia per il soccorso con aquabike). Subito dopo ci saranno le dimostrazioni di salvataggio a cura degli assistenti bagnanti formati da Marco Cruciani.

RIPRODUZIONE RISERVATA