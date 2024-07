Mare sicuro con i vigili del fuoco 

Saranno più sicure le spiagge di Narbolia e Cuglieri grazie al servizio di pronto soccorso acquatico dei vigili del fuoco di Oristano. Il lungo tratto di costa che va dallo stagno di Is Benas fino a su Riu de sa Ide a Santa Caterina sarà sorvegliato da una moto d’acqua e da un battello dei pompieri per intervenire in caso di bagnanti in difficoltà o barche e natanti in panne.

Il servizio

Il servizio, che va a rafforzare il salvamento a mare già attivo nella costa cuglieritana (Torre del pozzo, S’Archittu e Santa Caterina) partirà il 3 agosto e durerà fino al 18 dello stesso mese, dalle 9 alle 19. Il presidio avrà il centro operativo a Santa Caterina, con cinque pompieri del Comando provinciale di Oristano, tutti con la qualifica di soccorritore acquatico.

Il protocollo

Proprio ieri il sindaco di Cuglieri, Andrea Loche, ha firmato il protocollo d’intesa con il prefetto Salvatore Angieri, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Angelo Ambrosio; presente anche Federico Pucci, comandante della Capitaneria di Porto di Oristano. Il servizio di salvamento a mare e il presidio dei vigili hanno una spesa di circa 42mila euro, 15mila provenienti dalla Regione e i restanti 27mila dalle casse comunali.

I commenti

«Rispetto alla scorsa estate in provincia sono stati fatti importanti passi avanti sul salvamento a mare. Con questo ulteriore servizio a Santa Caterina di Pittinuri si fa uno step che va a garantire la sicurezza dei bagnanti», ha sottolineato Salvatore Angieri. «Il presidio acquatico dei vigili del fuoco sarà attivo per la prima volta nell’Oristanese; saranno impegnati cinque vigili, due sulla moto d’acqua, gli altri a bordo di un battello di appoggio. Spero che sia possibile riproporre questo servizio in futuro», annuncia Ambrosio.

Il comandante Pucci invece rimarca come «La presenza della moto d’acqua dei vigili del fuoco sarà molto importante, perché il tratto di costa di Is Arenas è davvero pericoloso».

Soddisfatto il sindaco, Andrea Loche: «Quest’anno abbiamo triplicato gli sforzi per il salvamento a mare, con un impegno finanziario molto importante per le casse comunali. Da domani arriveranno i bagnini e da inizio agosto ci sarà pure il presidio acquatico dei vigili del fuoco. Intanto abbiamo provveduto ad attivare nelle nostre spiagge gli accessi per le persone con disabilità e a S’Archittu il montascale a chiamata».

