“Mare sicuro”, cento persone soccorse 

Cento persone soccorse, 24 unità navali assistite, 10.947 controlli eseguiti, 310 illeciti, quattro morti.

Sono i numeri dell’Operazione “Mare Sicuro” illustrati ieri dalla Direzione marittima di Cagliari a tutela delle coste sarde. Un intenso lavoro che ha preso il via il 17 giugno e si è concluso il 17 settembre a tutela della sicurezza dei bagnanti e per la salvaguardia dei beni demaniali su 950 chilometri di costa sarda, da Bosa ad Arbatax, interessando 49 comuni e 2 aree marine protette. Coinvolti anche gli elicotteri della 4ˆsezione volo di Decimomannu e il personale del 4° Nucleo Sub G.C. Un’operazione che ha visto impegnati 300 militari, 26 mezzi navali e 2 elicotteri. Parole d’orgoglio quelle dell’ammiraglio Mario Valente: «Mettiamo in moto, come ogni anno, tutta la macchina marina per tutelare e assicurare una sicura balneazione, inoltre abbiamo attuato una buona campagna d’informazione» spiega. «Abbiamo ancora i mezzi in acqua, proseguiamo l’attività poiché le coste sono ancora frequentate dai turisti, non intendiamo abbassare la guardia. Per garantire il meglio sulle nostre coste dovremmo essere molti di più e i cittadini dovrebbero essere più coscienziosi, è importante intensificare la cultura dell’ambiente. Rispettare il mare, la natura è come dire che vogliamo bene a noi stessi».

