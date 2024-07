«Mare, seadas e...torres» 

Sassari. I capelli bianchi come vezzo di inizio stagione. «L’avevo fatto anche l’estate scorsa e mi era piaciuto», rivela Eyob Zambataro, confermato a pieni voti dopo l’arrivo lo scorso gennaio dal Lecco. Classe 1998, esterno che si trova a suo agio a sinistra ma all’occorrenza può anche giocare a destra, il giocatore di origine etiope e nazionalità italiana parte in questa stagione dall’inizio della preparazione.

Cosa cambia per Zambataro esserci da subito?

«È un vantaggio. L’anno scorso ho dovuto inserirmi velocemente in un gruppo già rodato che si trovava a memoria coi concetti di gioco del mister. Ho fatto un pochino di fatica, ora sono pronto come tutti i giocatori rimasti ad assimilare anche le novità che il tecnico vorrà introdurre».

Perché è rimasto alla Torres?

«Abbiamo fatto una grande stagione con un gruppo formidabile e voglio dare seguito a quel campionato, per questo sono rimasto».

Dove può migliorare?

«Sono a buon punto della mia maturazione calcistica ma so che devo lavorare ancora da solo e con lo staff per essere più incisivo in fase realizzativa, per produrre qualche assist e gol in più».

Quanto aiuta aver mantenuto l’80% dell’organico?

«Parecchio, perché conosciamo pregi e difetti di ognuno di noi e possiamo lavorare sui dettagli che sono mancati lo scorso campionato».

Senza effetto sorpresa a cosa vi affiderete?

«All’identità, quella di una squadra ben messa in campo che sa come affrontare le partite. E poi dovremo curare di più i dettagli».

Non c’è il Cesena, quali sono le candidate alla Serie B?

«Le squadre che hanno fatto fatica come Perugia e Spal, quelle che vengono dalla B come Ascoli e Ternana. Dovremo affrontarle con la convinzione di poter dire la nostra».

Come ha passato le vacanze?

«Non sono tornato in Lombardia, sarei stato matto. Sono rimasto qui a prendere il sole, poi al nord della Sardegna non ero mai stato e mi sono davvero rilassato. Ho visto anche un po’ di cinema e serie tv, mi sono appassionato al tennis. Ma soprattutto mare».

Piatto sardo preferito?

«Amo i dolci e le seadas mi fanno impazzire. Rigorosamente col miele, non mi voglio certo far insultare...».

