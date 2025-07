Mare pulito, a Santa Lucia si può fare il bagno 

Il mare della spiaggia della Torre di Santa Lucia a Siniscola è di nuovo pulito. Si può fare il bagno Ieri sera l’Arpas ha comunicato al Comune l’esito dei nuovi test eseguiti mercoledì scorso, appena due giorni dopo la prima analisi che aveva destato preoccupazione. In quell’occasione i valori di escherichia coli avevano superato ampiamente i limiti previsti dalle normative, registrando 1091 unità per 100 millilitri, contro un massimo consentito di 500 unità/ml. Il nuovo campionamento ha però riportato dati rassicuranti: appena 278 unità per 100 millilitri, ben al di sotto della soglia di rischio. Alla luce di questi risultati, il sindaco Gian Luigi Farris ha revocato l’ordinanza di divieto di balneazione.

Nel giro di 48 ore, dunque, quella che sembrava un’emergenza ambientale si è risolta positivamente facendo tirare un sospiro di sollievo non solo agli amministratori comunali, ma anche ai residenti della borgata e ai numerosi turisti che vi stanno soggiornando. L’episodio, ritenuto isolato, rafforza l’ipotesi di uno sversamento accidentale di liquami da parte di un’imbarcazione in transito nel tratto di mare interessato. La zona, insomma, torna così pienamente fruibile, con valori rientrati nella norma e con il mare in piena salute.

