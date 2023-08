“Mare Protetto - Capo Carbonara” di Gianluca Chiai  

Giovedì prossimo, 31 agosto, dalle 19, secondo appuntamento nel nuovo spazio espositivo quartese The Social Gallery in via Eligio Porcu 43. V-Art Quartu Exposition propone, infatti, il progetto del fotografo ogliastrino Gianluca Chiai “Mare Protetto - Capo Carbonara”. La mostra è curata da Roberta Vanali mentre l’allestimento è curato da Davide Gratziu per la direzione artistica di Giovanni Coda.

L’esposizione sarà visibile dal martedì al sabato (dalle 17 alle 20.30) fino al 16 settembre prossimo con ingresso libero.

«La fotografia di Gianluca Chiai è un inno alla natura tra spazi infiniti dove tutto è attesa ed equilibrio e l’elemento esasperato del bianco e nero si declina in una infinità di grigi», scrive la curatrice Roberta Vanali. «Abile nel realizzare immagini che conferiscono nuove possibilità di percezione con un approccio poetico e al tempo stesso spettacolare, Chiai offre ai nostri occhi vedute sublimi che suggeriscono straordinarie sensazioni di immobilità, zone altre che potrebbero appartenere a qualunque tempo, sottolineando la lenta erosione dei monoliti da parte degli agenti atmosferici e la completa mancanza di antropizzazione grazie alla tutela imposta».

