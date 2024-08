Mare più sicuro con le funi di salvamento 

Una fune di circa cento metri, tenuta da tre blocchi di ancoraggio, potrebbe salvare la vita a chi è in difficoltà tra le onde. L’installazione della linea di salvamento a mare a San Giovanni di Sinis ieri è diventata realtà. L’intervento è stato voluto dal Comune a garanzia della tutela e della sicurezza del bagnante. La proposta di installare le due cime, che funzionano come vere e proprie linee di salvamento, era stata avanzata dall’atleta Corrado Sorrentino a seguito del salvataggio dello scorso giugno, che ha visto l’atleta soccorrere due bagnanti che si erano trovati in difficoltà a causa della corrente. Si tratta di un supporto al soccorso, fruibile in maniera autonoma. Durante il posizionamento è intervenuto anche un archeologo della Soprintendenza, a garanzia della tutela archeologica nel posizionamento dei corpi morti. L’intervento proseguirà con il montaggio della seconda linea, previsto dalla parte opposta.

Le reazioni

Soddisfatto il sindaco Andrea Abis: «Da oggi abbiamo fatto un passo avanti per garantire la sicurezza in spiaggia. Il nostro litorale è noto per la sua bellezza, per la qualità delle acque cristalline, per la natura delle sabbie di quarzo, peculiarità che rendono Cabras una meta turistica ambita. Occorre però che sia ben chiaro quanto il mare possa diventare pericoloso e quanto sia fondamentale conoscerne le caratteristiche, imparare a mettere in atto i giusti comportamenti può salvare la vita». «Credo che da oggi a San Giovanni di Sinis i bagnanti possano stare molto più sereni grazie alle due corsie salvavita, posizionate nel punto centrale della corrente marina, alle quali potranno appigliarsi per evitare di essere trascinati al largo» ha detto invece Corrado Sorrentino.

Le scuole

Con l’avvio del nuovo anno scolastico l’intenzione dell’amministrazione, in collaborazione con l’Area marina protetta, è quella di lavorare nelle scuole anche attraverso un’azione di informazione preventiva sui rischi del mare, attività già praticata dall’associazione Vincenzo Curtale. Il presidente Roberto Iacampo: «Lavoriamo per diffondere la cultura del rispetto del mare,puntando sulla prevenzione e sulla sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA